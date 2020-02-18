الفطيم العقارية: ندرس فرصاً استثمارية للتوسع في مصر

تستهدف مجموعة الفطيم العقارية شراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة في مصر لتطوير مشروع عمراني متكامل ضمن خطة الشركة التوسعية في السوق خلال الفترة المقبلة وتدرس الفرص الاستثمارية في الإسكندرية، وتتوقع المجموعة أن تصل استثمارات مشروع "كايروفيستيفال سيتي" إلى 34 مليار جنيه بنهاية تنميته في عام 2023.

وقررت المجموعة تنفيذ توسعات جديدة للمول التجاري بتكلفة 2 مليار جنيه ومن المقرر إسناد أعمال المقاولات خلال الشهر الجاري مع تنفيذ فندقين بسعة 600 غرفة، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقال المهندس أشرف عزالدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن المجموعة تستهدف الحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة ضمن خطتها التوسعية بعد الانتهاء من تنمية 70% بمشروع "كايروفيستيفال سيتي" الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3 ملايين متر مربع.

وأضاف أن استثمارات كايرو فيستيفال سيتي ستصل إلى 34 مليار جنيه باكتمال تطويره في عام 2023 والذي يعد ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المحلي.

أوضح عزالدين، أن المجموعة تنفذ عدداً من المشروعات ضمن خطة التوسعات في كايرو فيستيفال سيتي منها تنفيذ فندقين 4 و5 نجوم بطاقة 600 غرفة فندقية.

وأشار إلى تكليف مكتب الاستشارات الهندسية خطيب وعلمي ومكتب أر إم جي إم بإعداد الدراسات الاستشارية والإشراف على تنفيذ الفندقين.

وقال إن المجموعة ستبدأ تنفيذ اﻷعمال اﻹنشائية للفندقين خلال 2021 ومن المقرر الانتهاء من التصميمات الهندسية خلال العام الجاري.

أضاف أن الفطيم العقارية تخطط لتنفيذ ناد رياضي اجتماعي على مساحة 70 ألف متر مربع ويتولى مكتب “L35” وضع التصميمات الهندسية للمشروع.

أوضح أن المجموعة بدأت تنفيذ توسعات مول كايرو فيستيفال سيتي تحت اسم “فيستيفال أفينو” بمساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.

أشار إلى أن المساحة التأجيرية المضافة للمول بعد التطوير تصل إلى 40 ألف متر مربع، وقال إن تمويل التوسعات الجديدة سيتم عبر استثمارات ذاتية بجانب تمويل بنكي، خاصة أن عوائد الإيجارات ترتفع بنسبة 10% سنوياً، وتوقع عزالدين الانتهاء من تنفيذ توسعات كايرو فيستيفال سيتي خلال الربع الأول من عام 2022.