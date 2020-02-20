مبيعات العقارات في دبي 872 مليون دولار خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار)، إذ شهدت الدائرة تسجيل 946 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 421 مليون درهم و863 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.6 مليار درهم منها 111 رهن أراض بقيمة مليار و400 مليون درهم و215 رهن فلل وشقق بقيمة 255 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 277 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 181 مليون درهم.