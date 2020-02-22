دبي.. مبيعات سنوية لوسطاء العقارات 14 مليار دولار

‎بلغت القيمة الإجمالية للمبايعات المسجلة عن طريق الوسطاء العقاريين في دبي 14 مليار درهم خلال العام الماضي، واستحق الوسطاء ما يزيد على 301 مليون درهم كعمولات على أنشطتهم.

ويعمل في السوق حالياً 41 مكتباً للتقييم العقاري يعمل من خلالها 81 مقيماً عقارياً أنجزوا 2060 شهادة تقييم، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وبلغ إجمالي قيمة المعاملات الصادرة من شركات التقييم العقاري أكثر من 7.9 مليار درهم.

وكرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الشركات العقارية والعاملين فيها من الوسطاء والمقيمين العقاريين، وذلك تقديراً لجهودهم في تشجيع الاستثمار العقاري، والتزامهم بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة وهو ما تحث عليه دائرة الأراضي والأملاك بدبي من خلال تنظيم تصنيف الوسطاء بنظام الفئة الذهبية والخمس نجوم، والذي حقق نتائج إيجابية منذ طرحه.

‎جاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة التنظيم العقاري، وحضره سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وجمعة بن حميدان نائب مدير عام الدائرة، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتم من خلاله تكريم 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً يمثلون 23 وسيطا و31 مكتباً للوساطة العقارية، وتم كذلك تكريم 11 مقيما وشركة عاملة في مجال التقييم.