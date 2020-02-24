السعودية تعلن ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالسعودية، ماجد القصبي، اليوم الاثنين، عن صدور الموافقة على لائحة جديدة للتصرف بالعقار.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان لها، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية تتسم بالعديد من الملامح، أبرزها زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى إلى 50 عاماً، وتنويع الصيغ الاستثمارية، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية تأتي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى وتنويع الصيغ الاستثماريةو إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية وتخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات وزيادة المدد المعفية من الأجرة، بالإضافة لتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة.