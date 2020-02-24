إنجاز 6665 مبنى في دبي خلال 2019

وصل عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 6665 مبنى خلال العام 2019، مقارنة ب6043 مبنى في 2018 بنمو 10%، وذلك مع إضافة 469 مبنى متنوعاً جديداً في شهر ديسمبر، حسب بيانات "مركز دبي للإحصاء".

واستحوذت الفلل الاستثمارية على النسبة الكبرى من عدد المباني المنجزة بواقع 54.6% (3638 مبنى)، تلتها في المركز الثاني الفلل الخاصة ب30.3% (2022 مبنى)، ثم المباني متعددة الطوابق 5.4% (361 مبنى)، وفي المركز الرابع المباني نسب الطابقية ب4.2% (280 مبنى)، وجاءت مباني المنشآت العامة خامساً بنسبة 3.2% (210 مبان)، وأخيراً المباني الصناعية بواقع 2.3% (154 مبنى).

واستحوذ شهر مارس على الحصة الكبرى خلال العام 2019 من حيث المباني المنجزة بواقع 990 مبنى بنسبة 15%، وجاء يوليو في المركز الثاني بنسبة 11% بواقع 736 مبنى، ثم نوفمبر في المركز الثالث بنسبة 10% من خلال 683 مبنى، وفي المركز الرابع جاء كل من مايو وأكتوبر ب588 مبنى بنسبة 8.8%، أما المركز الخامس فجاء لشهر فبراير من خلال 508 مبانٍ بنسبة 7.6%، وفقا لصحيفة "الخليج".

وفي ديسمبر بلغ عدد المباني المنجزة 469 مبنى، منها 136 فيلا استثمارية، و211 فيلا خاصة، و63 مبنى متعددة الطوابق، و14 مبنى نسب طابقية، و25 مبنى منشآت عامة، وأخيراً 20 مبنى صناعياً.

وكان إجمالي عدد المباني المنجزة في 2018 قد سجل 6043 مبنى، منها 1829 فيلا خاصة بنسبة 30.3%، و3269 فيلا استثمارية ب54.1%، و199 مبنى صناعياً بواقع 3.3%، و202 مبنى منشآت عامة بنسبة 3.3%، أما المباني متعددة الطوابق فسجلت 353 مبنى بنسبة 5.8%، وأخيراً استحوذت المباني نسب الطابقية على 3.2% بواقع 199 مبنى.