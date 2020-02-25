أبوظبي ترسي مشاريع بـ 2.3 مليار درهم

أرست شركة "مُدن العقارية" إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع جنوب مدينة الرياض، على ثلاثة مقاولين بتكلفة 2.37 مليار درهم (646 مليون دولار) بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

وتشمل الأعمال التي جرت ترسيتها أكثر من 6 آلاف قطعة أرض سكنية وجامعة وخمس مدارس ومبان أخرى من أجل المشروع الكائن في أبوظبي.

ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم احياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وأشاد مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، بشير المحيربي بالجهود الحثيثة في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، والتي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأكد أن مشروع مدينة الرياض يعد من أهم المشاريع السكنية في أبوظبي التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، مشيراً إلى أن أن التعاون مع شركة مُدن العقارية، هو دليل على حرص حكومة أبوظبي على توظيف الكوادر ذات الخبرات التي ترتقي إلى المستوى العالمي في مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبي المستقبلية.

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من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، سليمان السكسك، أن ترسية المرحلتين الثانية والخامسة تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، وضمن الإطار الزمني للخطة الشاملة التي وضعتها شركة "مُدن" لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع جنوب مدينة الرياض، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الرياض يعد من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم.

وقال السكسك: "تتطلع شركة مُدن من خلال تنفيذ مشروع جنوب مدينة الرياض إلى تعزيز مشاركتها في تطوير قطاع الإسكان بإمارة أبوظبي، لاسيما وأنه سيوفر تجربة متكاملة للمواطنين تتميز بالحداثة والعصرية وتتوافق مع أعلى المعايير والمستويات العالمية في هذا المجال، وتضمن لهم الحصول على حياة كريمة ومستقرة، وذلك من خلال توفير المرافق المجتمعية المتنوعة.

وأضاف السكسك أن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية والخامسة ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري2020 ، مشيراً إلى أن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي نحو 18 مليون متر مربع، حيث تبلغ مساحة المرحلة الثانية 8 مليون 889,723 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المرحلة الخامسة 9 مليون و892,896 متر مربع.

وستخدم الأعمال البنية التحتية عند انتهائها أكثر من 6000 قطعة أرض سكنية، وجامعة و5 مدارس وحضانتين و4 مراكز صحية، و28 مسجداً، و61 قطعة أرض تجارية، و3 مراكز للدفاع المدني و5 محطات وقود و4 قطع أراضي للمرافق الحكومية و3 مراكز للخدمات الاجتماعية.

ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.