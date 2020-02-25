إنفستكورب تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا بـ164 مليون دولار

أعلنت إنفستكورب، استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار أميركي.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ تعزز محفظة استثمارات إنفستكورب الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في السنة التقويمية 2019.

وقال يوسف اليوسف رئيس فريق الاستثمار للمؤسسات الخليجية في إنفستكورب: "بنينا على مدار السنوات القليلة الماضية محفظة عقارية متعددة المساكن في الولايات المتحدة من خلال استهداف العقارات في مناطق استراتيجية للاستفادة من الاتجاه نحو الاستئجار بدل امتلاك المنازل. وأضاف: "إن الاستحواذ على هذه العقارات الواقعة في منطقة فلوريدا الجنوبية الجذابة مع استراتيجيتنا الاستثمارية المتمثلة في استهداف أصول تحقق تدفقات نقدية قوية تستطيع توفير عائدات ثابتة مع إمكانات نمو إيجابية.

يذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكل حاليًا الحيّز الأكبر من منصة إنفستكورب العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار. وتشمل محفظة إنفستكورب للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقًا تضم 18 عقارًا وأكثر من 14000 وحدة سكنية.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى إنفستكورب منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.

ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة "ب المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة إنفستكورب محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%.