بنية العقارية تبرم عقداً مع مسك الخيرية بـ 356 مليون ريال

وقعت الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) إحدى الشركات التابعة للشركة العقارية السعودية "العقارية" عقداً مع مسك الخيرية لتصميم وتنفيذ جسر للسيارات وأعمال الطرق والمرافق التابعة إضافة للأعمال الترابية المرتبطة بالمشروع.

وذكرت الشركة العقارية في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن قيمة المشروع 356.3 مليون ريال، لمدة 18 شهراً.

وسينعكس الأثر المالي للمشروع على مدار السنة المالية 2020 والربع الأول والثاني من 2021.

وتعد شركة بنية إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية 60% منها.

وتتخصص شركة بنية في أعمال الطرق، والجسور، والأنفاق، وإنشاء وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء وتمديد شبكات النقل وتوزيع الطاقة والكهرباء وشبكات الاتصالات، وإنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وإحيائها، وإنشاء السدود، وتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصنع لأغراض أعمال البنية التحتية.