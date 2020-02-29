رأس الخيمة: 10 مليارات درهم لمشاريع ميناء العرب

كشف عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، محمد القاضي عن تخصيص 10 مليارات درهم للمشاريع العقارية المستقبلية في ميناء العرب برأس الخيمة.

وقال القاضي بحسب صحيفة البيان، إن الخطة يمكن أن تتغير وفقاً لمتطلبات السوق وللمستجدات التي يشهدها القطاع، ونسير بتحفظ وليس باندفاع وفق خطط مدروسة.

وأشار إلى أن الشركة أنجزت أكثر من 2700 وحدة سكنية بين فلل وشقق في ميناء العرب، والتي تشكل 45% من حجم المشروع الكامل.

وسجلت الشركة قفزة كبيرة في المبيعات خلال 2019 من العام الجاري، نتيجة للتسهيلات التي أطلقتها مثل الخصومات التي تراوح بين 5% و7% على أسعار الوحدات السكنية في حالة الدفع النقدي.

وأكد القاضي، أن رأس الخيمة العقارية تعمل دمج معايير الهندسة المعمارية في مشاريعها، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الراغبين في تملك المنازل، ومراعاة الخصوصية والحياة العائلية، مما يجعل الإقامة في مشاريعها السكنية تجربة مميزة.