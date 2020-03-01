السعودية.. قفزة 150% بعقود تمويل المساكن في يناير 2020

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد صعودها خلال شهر يناير الماضي لتسجل أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود.

وأظهرت البيانات تضاعف عدد العقود بنحو 150% مقارنة مع يناير 2019 ليبلغ 23.668 ألف عقد الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وشكلت المنتجات المدعومة من قبل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات.