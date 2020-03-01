بلدية دبي تبدأ توثيق مباني التراث الحديث

بدأت بلدية دبي بتوثيق مباني التراث الحديث للحفاظ على المباني القديمة، التي تعود لمرحلة السبعينيات والثمانينيات، والتي كان لها الأثر الكبير في تشكيل البيئة الحضرية، وبلورة الطابع المعماري في القرن الماضي وتوثيق أهم الأحداث الزمنية للإمارة.

ويأتي اهتمام البلدية بهذه المباني، في إطار المحافظة على التراث العمراني ونشر الوعي بأهمية توثيق المباني التاريخية التي كانت شاهدة على النهضة العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، ولا تزال هذه المباني تحتل أهمية كبيرة في زمننا الحالي لقيمتها الثقافية والاجتماعية والسياحية والمعمارية.‬

‫وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بحسب صحفية البيان إن الحفاظ على تراثنا الحضاري وثقافتنا التي توارثناها عبر الأجيال وما قدمته لنا من إرث فكري وإبداعي مسؤولية تاريخية نحملها اليوم وسيحملها أبناؤنا وأحفادنا، فالحداثة والمعاصرة لا تكتمل إلا باستيعاب التاريخ والتعلم من دروسه والاحتفاء بما منحه إيانا من شواهد تنقل لنا صورة الماضي الذي عاشه آباؤنا وأجدادنا وكيف صنعوا البدايات الأولى لنهضتنا الحديثة.

‫وتقوم المبادرة على توثيق ونشر المعرفة والوعي بالتراث الحديث ورفع مستوى التقدير له، وتشجيع التعاون والتواصل بين التراث الحديث والمجالات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز التعاون والتواجد الدولي في مجال التراث الحديث حيث تتماشى المبادرة مع التوجهات العالمية لحماية الإرث الثقافي.