14 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في دبي خلال شهرين

سجلت قيمة التصرفات العقارية في السوق المحلي بدبي خلال شهري يناير وفبراير المنقضيين نحو 33.7 مليار درهم.

واستحوذت الرهونات على 58% منها بواقع 19.73 مليار درهم من خلال 5200 تصرف، بينما حققت المبايعات 14 مليار درهم بنسبة 42% من خلال 7186 تصرفاً، بحسب جريدة "الخليج" الإماراتية.

تصدرت «مرسى دبي» قائمة أعلى المناطق من حيث عدد وقيمة المبايعات بـ 648 تصرفاً قيمتها 1.4 مليار درهم، وجاءت منطقة «برج خليفة» في المركز الثاني خلال 491 تصرفاً بـ1.23 مليار، ثم «الخليج التجاري» ثالثاً بـ 576 تصرفاً قيمتها 738 مليون درهم.

واحتلت «نخلة جميرا» المركز الأول في الرهونات بـ731 تصرفاً قيمتها 1.8 مليار درهم، ثم «المركاض» ثانياً من خلال 85 تصرفاً بـ1.72 مليار، و«الخليج التجاري» ثالثاً بـ84 تصرفاً حققت 1.48 مليار، وفي المركز الرابع جاءت «مرسى دبي» بـ405 تصرفات قيمتها 1.46 مليار درهم.