"ملكية ريت" يستحوذ على "إيليت مول" بـ 201 مليون ريال

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، عن نقل مبنى "إيليت مول" إلى صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بقيمة 201.5 مليون ريال، عبر دفع 60% من قيمة العقار نقداً لبائع العقار بقيمة 120.9 مليون ريال من خلال التمويل البنكي.

وأوضحت الشركة أن القيمة المتبقية والتي تمثل 40% بقيمة 80.6 مليون ريال، سيجري إصدار حصص عينية بها لبائع العقار بعدد 8,108,652 وحدة في الصندوق العقاري المتداول.

وتوقعت الشركة أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي، الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق من (600,000,000) ريال إلى (681,086,520) ريال من خلال الاستحواذ على عقار ايليت مول باستحواذ نقدي وعيني.

وشملت الموافقة الشروط والأحكام المعدلة للصندوق، التي تشتمل على تحديث المواد الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من (751,000,000) ريال إلى (971,336,521) ريال وعدد وحدات الصندوق والتعريفات وآلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وآلية التخصيص.