تقرير: استثمارات الخليج في المشاريع العقارية العملاقة وصلت إلى تريليون دولار

كشف تقرير جديد صادر عن شركة استراتيجي الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة بي دبليو سي، أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع العقارية العملاقة حتى أوائل عام 2020، وصلت إلى نحو تريليون دولار أميركي.

وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إن هذه المشاريع العملاقة تسهم في تغيير طابع دول مجلس التعاون الخليجي نحو الأفضل، الأمر الذي يضفي عليها المزيد من الجاذبية كوجهات ترفيهية وسياحية، ويجعلها أكثر ملاءمة لسكانها، ويعد بتوفير مجتمعات سكانية أكثر استدامة على الصعيد البيئي.

وتابع: "دائماً ما تنطوي هذه المشاريع التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات على مخاطر، ولا تمثل المشاريع العقارية العملاقة التي تنتشر على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي أي استثناء في هذا السياق. ومن أبرز هذه المخاطر إعداد البنية المؤسسية بشكل خاطئ".

وأوضح التقرير أن البنية المؤسسية تحدد وتحكم العلاقات بين راعي المشروع العملاق وأصحاب المصلحة، إذ لا بدّ أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المشاريع.