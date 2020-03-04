دبي الأولى عالمياً في العقارات التجارية الفاخرة

تصدرت دبي جميع مدن العالم في عدد المشاريع العقارية ذات العلامة التجارية الفاخرة، وفقاً لتقرير صدر عن شركة "سافيلز" للاستشارات.

وذكر التقرير أن دبي رسخت مكانتها بقوة على خارطة مدن العالم، التي تشتمل على مشاريع عقارية بأسماء تجارية فخمة، إذ وصل عدد هذا النوع من المشاريع داخل الإمارة إلى ما يقارب 44 مشروعاً، تم إنجاز نصفها بشكل شبه كامل، وفقاً لجريدة البيان.

وحلت نيويورك في المركز الثاني بـ 31 مشروعاً، أما المدن الأخرى في قائمة المدن العشر الأولى فهي ميامي بعدد 24 مشروعاً، وفوكيت 16 مشروعاً، وبانكوك 14 مشروعاً، وإسطنبول 13 مشروعاً، ولندن 12 مشروعاً، وبوسطن 11 مشروعاً، وبودروم 8 مشاريع، وكوالالمبور 8 مشاريع.

ومن المتوقع أن تشهد حركة البناء عالمياً ارتفاع هذه الأرقام بأكثر من النصف مرة أخرى في السنوات القادمة. وبحسب التقرير، فإن العلامات التجارية الفاخرة الأولى في المنطقة من حيث المشاريع العقارية السكنية الفاخرة المنجزة أو في طور الإنجاز هي: العنوان، وفيدا، وفيرمونت ريزيدنسز.

وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات المهنية للشرق الأوسط في «سافيلز»، إن دبي كانت مركزاً للاستثمار الأجنبي لأكثر من عقد، حيث لا تقتصر جاذبيتها على الطلب المحلي الجيد فحسب، بل تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأجانب.