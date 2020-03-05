المبيعات والرهون العقارية في أبوظبي 58 مليار درهم في 2019

بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام الماضي 58 مليار درهم، من خلال 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لكافة أنواع استخدامات الأراضي.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 20.6 مليار درهم عبر 10.155 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم من خلال 8663 معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على ما نسبته 50% من إجمالي المبيعات في 2019 أي بقيمة 10.3 مليار درهم عبر 3424 صفقة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات ما نسبته 50% أيضاً عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم من خلال 6,731 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم عبر 8,663 معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الأغلبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهون عبر 7,730 صفقة. وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.