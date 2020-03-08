السعودية.. 2.6 مليار ريال مبيعات العقارات تحت الإنشاء خلال شهرين

بلغ عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال أول شهرين من العام الجاري 2020، نحو 4000 عقد بقيمة 2.559 مليار ريال.

وقال مازن الداوود، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري في وزارة الإسكان، إن هذه المشاريع تأتي ضمن أحد أبرز الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني"، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وأشار إلى أنها تراعي جودة التنفيذ والتصميم وتوافر الضمانات اللازمة والتنوع في النماذج والتصاميم بما يتوافق مع رغبات الأسرة السعودية.

وأشار الداوود إلى أن الشراكة قائمة مع أكثر من 60 مطورا عقاريا أثمرت حتى الآن عن 70 مشروعا سكنيا.

يذكر أن مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خلال برنامج سكني تسهم في زيادة معدل تملك الأسر السعودية للمسكن بشكل ملحوظ.

وارتفع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، وبلغت نسبة المساكن "المملوكة" المشغولة بأسر سعودية إلى 62.08% بما يعادل نحو 2.2 مليون أسرة حتى النصف الأول من 2019، مقارنة بـ60.49%من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018.