هذا موعد طلبات رخص البناء في جنوب العلا السعودية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، عمرو المدني، أن الخامس عشر من الشهر الجاري هو موعد استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية في منطقة جنوب العلا.

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وستضم المرحلة الأولى من استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية أجزاءً من أحياء العزيزية والسلام ومخطط منح (ب) بجنوب المحافظة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وسيسمح لملاك الأراضي في تلك المنطقة ببناء عقارات سكنية أوتجارية.

وتستند المرحلة الأولى من برنامج التنمية الحضرية والعمرانية في جنوب العلا إلى مبادئ التنمية التي تم الإعلان عنها في ميثاق العلا نحو الطبيعة والتراث والبيئة.