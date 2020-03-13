دبي.. تراجع كلفة بناء العقارات لهذه الأسباب

انخفضت الأرقام القياسية لتكاليف البناء في دبي خلال الربع الرابع 2019، بنسبة 1.73%، مقارنة مع الربع الرابع 2018، وذلك لتراجع أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.26%، مع نزول أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.98%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.16%.

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وتراجعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.94%، نتيجة لانخفاض تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.77%، بحسب صحيفة البيان.

وهبطت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.67%، مع نزول أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.27%، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.98%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.17%.

ونزلت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.71%، كما سجل الرقم القياسي انخفاضاً بنسبة 1.92% للمباني غير السكنية، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 2.22%.