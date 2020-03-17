فلل عائمة يستلمها أصحابها.. في هذه المدينة العربية

بدأت شركة "كليندينست" المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا "ذا هارت أوف يوروب" والذي يتكون من7 جزر تقع ضمن أرخبيل "جزر العالم" على بعد 4 كيلومترات من ساحل دبي، عن تسليم 9 وحدات من الفلل العائمة "فلوتينج سي هورس" مع مواصلتها تطوير العمليات الإنشائية بالمشروع والمقرر الانتهاء منها بالتزامن مع انطلاق إكسبو دبي 2020.

وكشفت الشركة بهذه المناسبة أنها ستقوم خلال العام الجاري بتسليم 3 جزر السويد وألمانيا إلى جانب جزيرة شهر العسل سانت بطرسبرغ، فضلاً عن 78 من فلل "فلوتينج سي هورس" من أصل 131 فيلا، إضافة إلى فندق "بورتوفينو" الذي يتوقع له أن يكون واحداً من أهم عناصر الجذب السياحي في المنطقة، بحسب صحيفة البيان.

ويضم مشروع قلب أوروبا عدداً من الجزر والفيلات العائمة، بالإضافة إلى 4000 منزل لقضاء العطلات، من شأنها تعزيز حركة السياحة الداخلية، و15 فندقاً فاخراً، وعدداً من القصور الفخمة.

وقال جوزيف كلايندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: يعد قلب أوروبا من المقاصد السياحية الترفيهية الفخمة والفريدة من نوعها بموقعه خارج حدود العالم، وهو ما يمثل حلماً للجميع للإقامة فيه والاستمتاع بمميزاته. والآن أوشك الحلم أن يتحقق.