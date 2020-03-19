"الدار" العقارية توزع أرباحاً نقدية بـ1.1 مليار درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2019، بإجمالي 1.14 مليار درهم بواقع 14.5 فلس للسهم الواحد بزيادة 4% عن عام 2018.

وهي السنة الثامنة على التوالي التي تسجل فيها الشركة نموا في توزيعات المساهمين.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الدار العقارية الذي عقد، أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد خليفة المبارك.

وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بعدما حصلت الدار على الموافقات اللازمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، لتكون أولى شركات القطاع الخاص التي تتيح إمكانية حضور الاجتماع "عن بعد".