مجموعة عقارية بأبوظبي تعفي المستأجرين 3 أشهر

أعلنت مجموعة التطوير العقاري إنترناشيونال كابيتال تريدينغ (ICT) عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع المستأجرين والشركاء والمورّدين في عقاراتها، تماشياً مع هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي بدعم البيئة الاقتصادية وتعزيز المرونة المالية، في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال كابيتال تريدينغ، حمد الشامسي، إن خطوة الشركة تأتي بعد "التحفيز المالي الذي قامت به حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي والخطوات المدروسة لدعم الاقتصاد المحلي، ونريد أن نتعهد بدعمنا الكامل لهذه الأهداف الوطنية التي تقوم على إغاثة الشركات وتجار التجزئة وقطاع الضيافة، وكذلك تحفيز الاقتصاد".

وأضاف الشامسي بحسب صحيفة البيان، أن الشركة اتخذت عدداً من الخطوات لدعم المستأجرين والشركاء والموردين لدينا، ومنها "التنازل عن الإيجارات لمستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة ضمن عقاراتنا لمدة 3 أشهر إلى جانب إعادة هيكلة خطط الدفع وتمديدها بما يتناسب مع احتياجاتهم".

كما أكد التزام الشركة "بالدفع لجميع الشركاء والموردين في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، علماً أننا سنتابع مراقبة الوضع عن كثب وسنجري المزيد من التغييرات لدعم المستأجرين والمورّدين بحسب ما تقتضيه الحاجة".

وختم الشامسي كلامه: "لقد اتخذنا هذه المبادرات لإثبات التزامنا تجاه جميع بائعي التجزئة والشركاء، ولضمان تجاوز هذه الفترة معاً بأقل خسائر ممكنة وبقوة أكبر". الجدير ذكره أن هذه الخطوة تعزّز التزام مجموعة إنترناشيونال كابيتال تريدينغ بالاستدامة، وتعزيز جودة الحياة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.