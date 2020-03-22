انخفاض قياسي لنشاط السوق العقارية بالسعودية 65.6%

تأثر سلبيا نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية بدرجة عالية، بالانتشار العالمي لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، شأنها في ذلك شأن جميع الأسواق محليا وخارجيا.

وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 65.6%، ليستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ نهاية أغسطس 2018 البالغ 1.5 مليار ريال، وشمل الانخفاض القياسي كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 62.3%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

واستقرت بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها خلال عام ونصف العام بما لا يتجاوز مستوى 1.3 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أعلى وصلت إلى 75.9%، استقرت بدورها عند أدنى مستوى لها منذ نهاية حزيران/يونيو 2018 البالغ نحو 265 مليون ريال.

وجاء أداء بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية في الاتجاه ذاته؛ حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصل إلى 71.7%، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 2504 صفقات عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 62.2%، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 3182 عقارا مبيعا. وجاء الانخفاض الأسبوعي قياسيا بنسبة أكبر على حساب مساحة الصفقات العقارية، التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته 75.4%، واستقرت بدروها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن جدا لم يتجاوز 1.7 مليون متر مربع.