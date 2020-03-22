شكل نشاط الاقتصاد والعقارات سيتغير عالمياً بعد كورونا

توقعت شركة جي إل إل تغير شكل النشاط الاقتصادي العالمي والقطاع العقاري، في أعقاب تعافي العالم من أزمة فيروس كورونا.

وقالت دانا سلباق، مدير أول في قسم البحوث JLL الشرق الأوسط، في مقابلة مع "العربية" إن التقرير ركز على زيادة الاتجاه عالميا إلى التسوق الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى استفادة شركات التجزئة الأكثر جاهزية للتجارة الإلكترونية.

وفي حديثها للعربية، وصفت سلباق، وضع سوق العقارات في دبي والإمارات، بأنه في نهاية العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، شهدت حالة من الاستقرار في الأجور والبيع للعقار السكني.

وأشارت إلى أن المعروض الحالي في السوق، جرى تسليم 12 ألف وحدة سكنية بالربع الأول التي تمثل 30% من المفروض تسليمها مما يدل على مراقبة وضبط معدلات المعروض.

كما تحدثت عن معدلات إشغال في الفنادق نتيجة الفائض في المعروض.

وتوقع التقرير انتعاش القطاع اللوجستي و زيادة الطلب على مساحات التخزين.

كما توقع التقرير تغير شكل قطاع العقارات المكتبية مع زيادة الاتجاه إلى العمل عن بعد وتصاعد أهمية زيادة الكفاءة والإنتاجية.

وعلى المدى الطويل توقع التقرير عدم تغير أساسيات الاستثمار في الأصول العقارية، وعودة تدفق الاستثمارات في القطاع بعد فترة من التذبذبات.