شركة مملوكة لـ"الدار": خطط دفع مرنة للملاك والمستأجرين

أعلنت "بروفيس"، الشركة المملوكة بالكامل لشركة "الدار العقارية"، عن سلسلة إجراءات وتدابير لدعم ملاّك ومستأجري العقارات في المجمعات التي تديرها، كجزء من البرامج التي أطلقتها "الدار العقارية" في إطار دعمها للمجمعات السكنية والتجارية في أبوظبي بقيمة 100 مليون درهم.

ويمكن لأصحاب العقارات فوراً الاستفادة من خطط مرنة لدفع رسوم الخدمات، كما يمكن للمستأجرين الاستفادة من خطط الدفع المرنة لقيمة الإيجارات، وكذلك الحصول على إعفاءات من رسوم عدد من المعاملات، وفق ما تقرّره الشركة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس" إتش بي إنجار: "نحن نمر في مرحلة صعبة على مستوى العالم ككل. وفي ظلّ هذه المرحلة، اتّخذت قيادة الإمارات الحكيمة إجراءات حاسمة للحد من تأثير الأوضاع على المجمعات السكنية والشركات. وبتوجيه من شركتنا الأم "الدار العقارية"، نقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك المحلية لتقديم حلول وخطط دفع مرنة للملاك والمستأجرين ".

وأضاف إنجار قائلاً: "سنستمر أيضاً في قبول المدفوعات عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابة بروفيس الإلكترونية، وإذا ما كان أي من عملائنا لا يزال يرغب في الدفع عن طريق الشيكات، فسنقوم بتسهيل التحصيل على الشيكات من منازل عملائنا من خلال تعاوننا مع شركات البريد السريع ".

وختم إنجار قائلا: "نتخذ أيضاً إجراءات أمان، كما نتخذ احتياطات إضافية في مختلف المجمعات السكنية، ونتواصل بنشاط مع السكان في المجمعات التي نديرها من خلال قنوات التواصل الخاصة بنا عبر شبكة الإنترنت، وذلك لحماية صحة وسلامة عملائنا والمجتمع ككل".

وكانت "الدار العقارية" قد أطلقت العام الماضي "بروفيس" لإدارة العقارات في الإمارات، حيث تقدم "بروفيس" خدمات الإدارة والاستشارة لإدارة العقارات، وخدمات الإدارة والاستشارة لاتّحاد الملاّك، والبيع والتأجير، فضلاً عن إدارة النوادي والمرافق الترفيهية.