ملياردير يطلق تحذيرا قاسيا: عمليات إخلاء واسعة للعقارات بسبب كورونا

حذر رئيس COLONY CAPITAL، ملياردير القطاع العقاري " TOM BARRAC"، من أن قطاع الرهونات العقارية التجارية أصبحت على حافة الانهيار.

وأشار الى أن ذلك سيولد سلسلة من التبعيات الكارثية للاقتصاد الأميركي، ما لم تتحرك الحكومة والبنوك بالاجراءات المطلوبة وبسرعة.

وأضاف باراك أن عدم التحرك لمواجهة تداعيات كورونا قد ينتهي بعمليات إخلاء واسعة للعقارات، وسلسلة من أوامر البيع المتتالية ما قد يؤدي لتعثر البنوك.

موضوع يهمك قال اقتصاديون في بنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس غروب، إن تفشي فيروس كورونا المستجد، سيسبب ألمًا اقتصاديًا أكبر مما... بنوك كبرى تحذر: نمو أميركا سيتراجع 30%.. وركود عالمي أعمق اقتصاد

وكان اقتصاديون في بنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس غروب، قد قالوا إن تفشي فيروس كورونا المستجد، سيسبب ألمًا اقتصاديًا أكبر مما توقعوا سابقًا، حيث حذروا من انخفاض قياسي في الناتج الأميركي في الربع الثاني وركود عالمي أعمق، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأبلغ الاقتصاديون الأميركيون العاملون لدى Morgan Stanley عملاء البنك في تقرير، صدر عنهم أنهم يرون الآن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 30.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو. وقالوا إن ذلك سيزيد البطالة إلى متوسط ​​12.8% خلال هذه الفترة.

أما خبراء بنك Goldman Sachs فقالوا إنهم يتوقعون الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1% هذا العام، وهو ما سيكون هبوطا أكبر مما كان عليه حتى عام 2009 وسط الأزمة المالية. وكانوا يتوقعون بالفعل انخفاضًا بنسبة 24% في إنتاج الولايات المتحدة في الربع التالي.

وتعكس هذه التوقعات المقلقة من اثنين من أكبر البنوك في "وول ستريت" التوقف المفاجئ الذي تشهده الاقتصادات الأميركية والأوروبية في أعقاب الركود الصيني في بداية العام.

وتثير مثل هذه التوقعات مخاوف من حدوث كساد اقتصادي، لكن الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي قالوا في تقرير منفصل إنه يجب تجنب الانكماش المستمر بالنظر إلى استجابة صناع السياسة المالية والنقدية.