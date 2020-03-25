دعوات لتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين بالإمارات

دعا الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري العاملة في الدولة، إلى إطلاق مبادرات خاصة لدعم عملائهم والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

واقترح الزرعوني، أن تتضمن تلك المبادرات إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة أو التخفيض من نسبتها، أو تأجيل سداد أقساط مشتري الوحدات السكنية في مشروعاتها قيد الإنجاز أو تأجيل سداد أقساط الإيجار في العقارات الجاهزة، وغيرها من المبادرات التي من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن العملاء، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال إن هذه المبادرات ليست بغريبة على الملاك وأصحاب العقارات والشركات العقارية في الدولة وما تقدمه من مساهمات وطنية ومجتمعية في أوقات المحن والأزمات.