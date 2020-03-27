2.87 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 2.87 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 516 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 538.52 مليون درهم، و437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 636.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات مسجلة 9 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 71 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في المركاض بـ 38 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.32 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 721.76 مليون درهم و 233 رهن فلل وشقق بقيمة 594.69 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 392 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 167 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 375.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 255 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 51 مليون درهم.