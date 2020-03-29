السعودية.. قفزة تمويل المساكن 121% لـ 20.8 مليار ريال خلال شهرين

واصلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد في السعودية، نموها التاريخي مُسجلةً 48,307 ألف عقد تمويلي بقيمة قاربت 20,8 مليار مُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، خلال شهري يناير وفبراير 2020، بنمو 150% في عدد القروض ونحو 121% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجل 19,314 عقد بقيمة 9,4 مليار خلال يناير وفبراير 2019.

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وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قدم في الشهرين الأوليين من 2019، أي يعادل ما قُدم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019 والذي بلغ 45,860 عقد بقيمة 21.3 مليار ريال.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الأحد، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمو بنحو 153% خلال فبراير 2020 بعدد 24,639 عقد مقارنة بنحو 9736 عقد في فبراير 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 132% بقيمة بلغت 10.7 مليار مقارنة بنفس الشهر في 2019 والذي سجل قرابة 4,621 مليار ريال.

كما سجلت قروض فبراير السكنية ارتفاعاً نسبته 6% عن الشهر السابق يناير 2020، والذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 10.1 مليار ريال، ونما عدد العقود بنسبة 4% عن الشهر السابق، والذي شهد توقيع نحو 23,668 عقدا.

وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 96% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 4% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,621 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1,454 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 626 مليون ريال.

وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر فبراير 2020 نحو 21,848 عقد وبقيمة إجمالية بلغت 9.44 مليارات ريال، مُشكلةً قرابة 89% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وحوالي ما نسبة 88% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2020.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا، بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا، بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا، بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا، بقيمة 17,096 مليار ريال.