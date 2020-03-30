ليمتلس الإماراتية تسعى لإعادة هيكلة ديونها للمرة الثالثة

اقتربت شركة ليمتلس العقارية الإماراتية من تعيين مستشارين ماليين وقانونيين للقيام بإعادة الهيكلة الثالثة لديون الشركة التي تتركز أعمالها في دبي.

وقالت الشركة للمقرضين أنها في المراحل الأخيرة لتعيين مستشارين لإعداد خطة إعادة هيكلة ديونها في ظل عدم تمكنها من دفع التزاماتها بنهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن خطاب موجه للبنوك الدائنة.

وأكد متحدث باسم شركة ليمتلس أن شركة التطوير العقارية راسلت الدائنين كأول خطة لإيجاد "حل لكافة أصحاب المصالح"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتكافح الشركة لسداد مديونياتها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن قامت بإعادة جدولة المدفوعات خلال الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات بنحو الثلث خلال العامين الماضيين، كما أن انتشار فيروس كورونا قد يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى مستويات عام 2010، وفقا لوكالة ستاندرد أند بورز.

وقالت مصادر العام الماضي، إن الشركة تسعى إلى إعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 600 مليون دولار، كما تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 475 مليون درهم (129 مليون دولار)، لإكمال مشاريعها الحالية.