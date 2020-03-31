شركات عقارية بمصر تدرس مد عروض الأسعار حتى عيد الفطر

بدأت شركات التطوير العقاري في مصر العروض الترويجية خلال شهر مارس في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والتي أدت لإلغاء معرض سيتي سكيب العقاري.

وطرحت غرفة التطوير العقاري مبادرة "الأوكازيون العقاري" وطالبت الشركات بالمشاركة فيها، مع استمرار العروض التي كانت تعتزم الشركات تقديمها للعملاء خلال المعرض بغرض تحفيز المبيعات بالسوق العقاري، وتدرس الشركات مد العروض حتى عيد الفطر المقبل لتحفيز المبيعات.

وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة "كاسيل للتطوير العمراني"، إن الشركات توفر خيارات متنوعة ونظم سداد مناسبة لجذب فئات جديدة لسوق الإسكان الفاخر، من بينها خفض مقدم الحجز لـ"زيرو مقدم" ومد فترات السداد لتتراوح بين 5 و8 سنوات.

وأضاف أن تأجيل معرض سيتي سكيب أضعف مبيعات الربع الأول من العام الجاري، وقد تشهد الفترة المقبلة نمواً في المبيعات، نظراً لامتداد فترات التسويق لنهاية شهر مارس، ومبيعات سيتي سكيب لا تمثل أكثر من 10% كحد أقصى من مبيعات العام.

وأشار إلى أن "كاسيل" تطور مشروعين بالعاصمة الإدارية، تتضمن مشروع "كاسيل لاند مارك" السكني بالشراكة مع شركة مصر المقاصة، ويقام المشروع على مساحة 43 فداناً، ويضم 1800 وحدة، بمساحات تتراح بين 120 و285 متراً، وبأسعار تبدأ من 13 ألف جنيه للمتر.

وأطلقت الشركة المرحلة الثالثة من "سبرينجفيلد" على مساحة 6 أفدنة، والمشروع الثانى "إيست سايد" التجاري على مساحة 7600 متر مربع.

وقال آسر حمدي رئيس شركة الشرقيون للتنمية العقارية، إن الشركة طرحت أنظمة سداد متنوعة للتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين، وأضاف أن العملاء لن يتوجهوا للشركات بسبب العروض الترويجية، ولكن لثقتهم في المنتجات والمطور العقاري.

وأوضح أن الشركة لن تتجه لطرح أنظمة سداد غير مقبولة مثل "زيرو مقدم" حجز أو فترات سداد تتجاوز 10 سنوات، وأشار حمدي إلى أن الشركة لديها أنظمة حجز مختلفة، وفترات السداد لا تتجاوز 6 سنوات.

وقال إن السوق سيشهد حالة من التباطؤ والركود خلال الفترة المقبلة، وقرار البنك المركزي بتخفيض الفوائد البنكية، لن يظهر تأثيره إلا على المدى البعيد بعد انحصار فيروس كورونا.

وأضاف أنه توجد صعوبة في تفكير المواطنين بشراء عقارات أو الاستثمار في ظل الإجراءات الاحترازية التي فعلتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن إعمار العقارية، تنفذ عدة مشروعات من بينها تطوير مشروع "بيانكو" ومشروع سياحي على مساحة 11 فداناً في الغردقة وتطوير مشروع عمراني متكامل على مساحة 25 فداناً بمدينة أسوان الجديدة، كما تطور الشركة عدة مشروعات بمدينة 6 أكتوبر منها مشروع "بيانكو" بالشراكة مع جمعية الشرطة بمساحة 18 فداناً، ومشروع "أرينا بيزنس بارك" اﻹداري على مساحة 7720 مترًا، وبيت ورد بمساحة 10 آلاف متر ومشروع "فيولا بمساحة 3.25 فدان، و"أوبريت جرينز" على مساحة 10 أفدنة، و"سنابل بمساحة 22 فداناً، بجانب تطوير مشروعين تجاريين هما مول واتش" بمساحة 8.8 ألف متر، و"هاى تاون مول" بمساحة 14 ألف متر.

وقال أحمد زيادة مديرة التسويق بشركة هوم تاون للاستثمار العقاري، إن الشركة تقدم عروضاً على المرحلة الثانية من مشروع "زها بارك نيو كابيتال" التجاري بالعاصمة الإدارية خلال شهر مارس الجاري.

وأضاف أن الشركة طرحت أنظمة سداد مختلفة تتضمن سداد 20% مقدم حجز وخصم 20% على قيمة الوحدة والتقسيط على 6 سنوات، أو 5% مقدم حجز والتقسيط على 3 سنوات، أو 10% مقدم حجز والتقسيط على 5 سنوات، أو 15% مقدم حجز والتقسيط على 5 سنوات.

وأوضح زيادة أن "زاها بارك" يقام على مساحة 7.3 ألف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية وخدمية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وينفذ على مرحلتين.