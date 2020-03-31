كورونا.. Airbnb تضخ 250 مليون دولار لتعويض الحجوزات

أعلنت شركة "إير بي أن بي" أنها ستخصص 250 مليون دولار للتخفيف من الخسائر المالية على "المضيفين" الذين أجّروا منازلهم من خلال منصّتها قبل بدء موجة الإلغاءات بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

قبل أسابيع عدّة، قرّرت منصّة تأجير الشقق والمنازل من جانب واحد أن تسدّد بالكامل قيمة حجوزات المستخدمين الذين ألغوا رحلاتهم التزاماً بتعلميات العزل المنزلي التام الصادرة عن السلطات، وهو ما كان له وقع سلبي على المضيفين، بسبب تراجع دخلهم بشكل كبير.

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وقال مدير ومؤسّس الشركة براين تشيسكي "أعلم أن هذا القرار لم يكن لأسباب اقتصادية بل لحماية الصحّة العامّة".

وأضاف في فيديو بُثَّ من منزله "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح عبر إعطاء الأولوية للصحّة والسلامة العامّة، وأنا آسف لأننا اتخذنا هذا القرار من دون التشاور تماماً كما ينبغي أن يفعل الشركاء في ما بينهم".

وستدفع "إير بي أن بي" للمضيفين 25% من المبلغ الذي كانوا سيتقاضونه في مقابل كلّ عملية إلغاء بين 14 آذار/مارس و31 أيار/مايو بسبب فيروس كورونا المُستجد.

إلى ذلك، يمكن للمسافرين الذين ألغوا حجوزاتهم خلال هذه الفترة طلب استرداد كامل المبلغ أو الحصول على أصول في المقابل.

وتابع براين تشيسكي "نحن نعلم أن ذلك قليل ولكنه قد يعني الكثير في هذا الوقت".

وأنشأت "إير بي أن بي" كذلك صندوق دعم بقيمة 10 ملايين دولار للمضيفين ذات التصنيف العالي الذين سيجدون صعوبات في دفع مستحقّات قروضهم وإيجاراتهم بسبب تأثير الأزمة الصحية على السياحة.

وسيتمّ أيضاً إضافة خاصية على النظام الأساسي للسماح للمستخدمين بالتبرّع إلى المضيفين.

ووفقاً لتشينسكي أعرب 50 ألف مضيف عن رغبتهم باستقبال مقدّمي الرعاية وأفراد خدمات الطوارئ الذين يواجهون وباء كوفيد-19 مجّاناً.

وستتأثر الشركة بشدّة بإجراءات العزل المتخذة في دول كثيرة عبر العالم، علماً أنها كانت تخطّط قبل انتشار الوباء، للدخول إلى البورصة في العام 2020 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.