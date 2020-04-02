بريطانيا.. تجميد صناديق عقارية بأصول 20 مليار جنيه إسترليني

انتشار فيروس كورونا وتفاقم تداعياته الاقتصادية التي شملت تحديات في القطاع العقاري وتأخرا في تحصيل الإيجارات، أدى إلى تجميد عدد من الصناديق العقارية في بريطانيا، ما يعني أن 20 مليار جنيه إسترليني لم تعد بمتناول المستثمرين.

التحديات هذه جعلت تقييم الأصول ضمن الصناديق العقارية شبه مستحيل، الأمر الذي دفع عددا من الشركات لتجميد صناديقها آخرها "بلاك روك" و"شرودر" و"ليجل & جنرال جروب".

وقد بلغت قيمة الأموال المجمدة للمستثمرين المؤسساتيين نحو 9 مليارات جنيه استرليني.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من عدد من الصناديق التي جمدت 11 مليار جنيه استرليني من أموال المستثمرين الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الصناديق لم تجمد أموالها بل قررت إعادة تقييم صناديقها، فمثلا صندوق

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