الإمارات.. عقارات تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

مع توالي المساهمات المجتمعية للشركات ورجال الأعمال والتجار لدعم جهود دولة الإمارات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حرص عدد من رجال الأعمال والمواطنين على وضع فنادق ومبان ومجمعات سكنية ومنازل خاصة تحت تصرف الدولة والجهات الصحية.

ورصدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة بأبوظبي، مبادرات كشفت عنها شركات ورجال أعمال وتجار ومواطنون تتضمن وضع مرافق فندقية ومجمعات سكنية ومنازل في خدمة الدولة وتحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت أبوظبي الوطنية للفنادق عن وضع فندق راديسون بلو العين تحت تصرف الدولة لاستخدامه في الحجر الصحي.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة... عقود الذهب الأميركية تغلق فوق 1645 دولاراً أسواق المال

وأكد خلف الحبتور، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة الحبتور وضع مبنى كامل التجهيزات يضم أكثر من 100 غرفة بتصرف هيئة الصحة بدبي، والتزم أيضاً ببناء مختبر للأبحاث، فضلاً عن تبرعه بـ 50 سيارة إسعاف.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، عن وضع جميع غرف فنادقها في خدمة النداء، فضلاً عن إعفاء مستأجري المحال التجارية والمطاعم المؤجرة بالفنادق التي تملكها المؤسسة من الإيجار لمدة 3 أشهر.

وأعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وكبثورن للشرق الأوسط وإفريقيا، وضع جميع الغرف والمرافق الفندقية المتوافرة، والتابعة للمجموعة في خدمة الدولة.

وكشف الدكتور مبارك حمد العامري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، عن تخصيص مجمع سكني يضم 230 وحدة سكنية تحت تصرف الجهات المختصة، فضلاً عن تبرعه بمبلغ مليوني درهم.

وأعلن محمد غيث بن مهاه المزروعي عن وضع مجمع سكني عالي الجودة ليكون كموقع للحجر الصحي بمدينة خليفة تحت تصرف الحكومة، حيث يتألف المجمع من 50 غرفة مع دورة مياه.

وكشف محمد جاسم الريس عن تواصله مع هيئة الصحة في دبي بناء على طلب والده رجل الأعمال جاسم الريس وعرض عليها مجمع فلل جاهزة تحت تصرفها.

وخصص حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لحاكم عجمان، برجاً فندقياً مكوناً من 100 شقة وقاعة كبيرة، إضافة إلى مبلغ مليون درهم تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقرر غالب عبدالله الكعبي من مدينة العين، وضع منزل الأحلام الذي تسلمه منذ فترة قريبة، تحت تصرف الجهات المعنية لعزل أو حجز المصابين.

ووضع يهمور الحبسي من أهالي رأس الخيمة، 5 منازل يملكها تحت تصرف الجهات المسؤولة بالدولة لاستخدامها كعيادات للحجر الصحي إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وخصص رجل الأعمال الإماراتي أحمد عبدالرحمن الهاشمي، بناية سكنية كاملة لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، بغرض استخدامها للحجر الصحي.

ووضع غالب عبد الله سلطان سيف الكعبي موظف حكومي منزله الخاص الجديد تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية، ويتكون المنزل من 15 غرفة وصالتين في العين.

موضوع يهمك قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي... البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً ضخماً بسبب كورونا اقتصاد

وأعلن رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس إدارة شركة "كي إنفست" في رأس الخيمة، تخصيص 10 شقق فندقية مفروشة لتكون تحت تصرّف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلاً عن تقديمه دعماً مالياً بقيمة 250 ألف درهم.

وقرر محمد شمل المعمري، صاحب مستشفى عين الخليج بمدينة العين، وضعه بالكامل مع الطاقم الطبي وإمكانياته تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية.

وأعلنت مجموعة محمد وعبيد الملا وضع 5 أبنية مجهزة ومزودة بـ 1200 سرير تحت تصرف هيئة الصحة في دبي.

وأعلنت مجموعة بن حم المالكة لفنادق سيتي سيزنز عن تسخير جميع الغرف والمرافق الفندقية المتوافرة والتابعة لمجموعة سيتي سيزنز للفنادق في خدمة الدولة.

وفيما تتوالى المساهمات النقدية، فضلاً عن التبرعات العينية من سيارات ومواد غذائية لبرنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" مؤخراً، حرصت جهات للمساهمة في البرنامج من خلال وضع مرافقها لمصلحة البرنامج.

وقررت "مجموعة تايجر القابضة" الإسهام بمبلغ مليونَي درهم، وفندق مكون من 213 غرفة وجناحاً مع طاقم العمل الخاص بالفندق، بكلفة تشغيلية 15 مليون درهم، لمصلحة برنامج "معاً نحن بخير".

كما خصصت مجموعة فنادق ميلينيوم عدداً من الغرف للطواقم الطبية العاملة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وعددها 60 غرفة في فنادق كراون بلازا أبوظبي وهوليدي إن أبوظبي داون تاون القريبة من المدينة.