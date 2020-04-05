"الرياض ريت" يوزع أرباحاً بـ43 مليون ريال للنصف الثاني

أعلنت شركة الرياض المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت، بنسبة 2.63% من رأس المال، (ما يعادل 0.25‎ ريال للوحدة) عن النصف الثاني 2019، وبإجمالي أرباح موزعة 42,924,275.25 ريال سعودي.

وأوضحت، في بيان لها على "تداول"، إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.59% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/08/21 هـ الموافق 2020/04/14م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1441/08/19 هـ الموافق 2020/04/12).