رغم كورونا.. 3 آلاف صفقة عقارية في دبي

سجل السوق العقاري في دبي 3124 صفقة بيع خلال شهر مارس بقيمة 6.99 مليار درهم، بحسب "بروبريتي فيندر" التي أكدت أن الإجراءات والمبادرات التحفيزية الحكومية جاءت استباقية وسريعة، بما يسهم في تقلص تأثير تداعيات "كوفيد- 19" على أداء القطاع.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق نظام العمل عن بُعد في جميع مراكزها، مع استمرارها في تقديم 100% من خدماتها للمتعاملين.

وأكدت "بروبريتي فيندر" أن معاملات الرهن العقاري تشهد زيادة مطردة منذ بداية عام 2019 على أساس أسبوعي، لافتة إلى أن شهر مارس وحده شهد تسجيل أكثر من 1209 تسجيلات للرهن العقاري بزيادة تقدر بنحو 24.8% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وقالت لينيت آباد، مدير الأبحاث في بروبريتي فيندر: "خلال النصف الثاني من عام 2019، بدأنا نشهد تحولاً تصاعدياً شهرياً في معاملات البيع، واستمر هذا الاتجاه حتى الربع الأول من عام 2020، لافتة إلى أن الجهود والمبادرات الحكومية التحفيزية جاءت بشكل استباقي وسريع تساعد سوق العقارات على سرعة التعافي وتجاوز هذه الفترة".

وأكدت "بروبريتي فيندر" نمو العقارات في دبي خلال الربع الأول، بعد أن سجل أكبر عدد من المعاملات منذ الربع الأول من عام 2017، وذلك على الرغم من التباطؤ المتوقع خلال شهر مارس الماضي نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد- 19" على القطاع العقاري، حيث سجل القطاع ما مجموعه 10243 معاملة عقارية في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بنحو 9317 معاملة في الربع الأول من عام 2019.

وكانت المناطق الخمس الأولى التي شهدت أعلى معاملات مبيعات عقارية خلال شهر مارس الماضي 2020 هي وسط مدينة برج خليفة (223 صفقة)، والخليج التجاري (217)، ودبي مارينا (182)، ومدينة محمد بن راشد (145)، وقرية جميرا الدائرية (132). وبالنسبة للمبيعات على المخطط، كانت أفضل 5 مناطق أداء في دبي هي الخليج التجاري (149)، وسط المدينة برج خليفة (144)، مدينة محمد بن راشد (120)، قرية جميرا الدائرية (88) ونخلة جميرا (70).

وفي السوق الثانوي، كانت المناطق التي شهدت أكبر مبيعات هي مرسى دبي (147) والمدينة العالمية (109) ووسط مدينة برج خليفة (79) وخليج الأعمال (68) وجميرا بيتش ريزيدنس (66).

وبالنسبة للشقق والفلل سجلت مناطق دبي هيلز استيت (53 وحدة)، ودبي الجنوب (37)، وأكويا أكسجين (35)، والمرابع العربية 3 (34)، ومحمد بن راشد (29) لتصبح أفضل 5 مناطق على هذا الصعيد.