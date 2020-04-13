الكويت .. إغلاق 5 محال تجارية خالفت إجراءات "كورونا"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم، إغلاق 5 محال تجارية لم تلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها، بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت التجارة، في بيان، إن فرقها التفتيشية رصدت 289 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن إعادة فتح محلين تجاريين، بحسب ما ورد في "كونا".

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها، فضلا عن تحرير 10 محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 257 شكوى عبر الخط الساخن (135) و27 شكوى عبر مراكز الرقابة، في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 262 معاملة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة المستهليكن.