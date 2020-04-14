دانوب العقارية: الاستثمار في عقارات دبي رهان آمن

أكد الشريك والمدير في شركة "دانوب العقارية"، عاطف رحمن، بدبي، أن الاستثمار في عقارات دبي يعد بمثابة رهان آمن.

وأدلى رحمن بتصريحات صحافية تحدث فيها عن الظروف الراهنة في سوق العقارات بدبي، وكذلك عن الآفاق المستقبلية المتوقعة لهذه السوق.

وقال رحمن: "أؤمن دوماً بأن سوق العقارات في دبي تحظى بمكانة أقوى كثيراً مما تحظى به أسواق العقارات في الدول المتقدمة إذا ما قورِنَت بغيرها"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح رحمن أن هذه المكانة القوية تُعزَى بالأساس إلى الضمانات الكافية التي توفرها دبي للمشترين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً أن الخطر الرئيسي الذي يهدد أي صناعة يكمن في تدفق النقدية وكيفية إدارة الأموال، إلا أن سوق العقارات في دبي تتميز باتخاذها التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من هذين الخطرين.

وقال رحمن: "بفضل منظومة حساب الضمان، والذي يعد بمثابة مُتطلب أساسي لأي مشروع عقاري ذي ملكية حرة في دبي، ذلك أن الأموال تبقى مُحتَجَزة في حسابات الضمان، ولا يُفرَج عنها إلا عند تنفيذ المشروعات الإنشائية. إنه ضمان لا يتوافر في العديد من الدول الأخرى، ويُؤَمن سلامة الاستثمارات العقارية".