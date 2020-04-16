دبي تدير السوق العقاري بتطبيق ذكي 

يعمل سوق دبي العقاري بأكمله عن بُعد من خلال تطبيق ذكي يجمع نحو 200 خدمة تحت اسم "دبي ريست"، الذي لم تطوره دائرة الأراضي والأملاك في دبي كردة فعل في مواجهة جائحة «كورونا»، ولكن طورته قبل 3 سنوات، وتحديداً في عام 2017.

ويستخدم التطبيق في الوقت الراهن مئات الآلاف من المستثمرين داخل وخارج الدولة، وتتنوع توجهاتهم بين الاستثمار أو الرغبة بالعيش والعمل في دبي، وتشهد أعداد أولئك المستثمرين تزايداً لافتاً مع النجاح اللافت للسوق في امتصاصه السريع لآثار انتشار فيروس كورونا، وفقا لجريدة البيان.

وقال متحدث باسم الدائرة إن تطبيق "دبي ريست" يواصل استقطاب أعداد متزايدة من المتعاملين الذين يحصلون منه على أفضل الخدمات الذكية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث أن تطبيق "دبي ريست" تمكن منذ منتصف العام 2017 وحتى اليوم من تسجيل 231 مطوراً عقارياً، عملوا على إدخال البيانات لـ 635 مشروعاً مكتملاً، و 534 مشروعاً فعالاً، أما الجانب المتعلق بالخدمات الذكية، فتشير البيانات التي تم جمعها حتى الآن إلى إنجاز 3,444 عقداً جديداً ضمن نظام "إيجاري"، وتجديد 135.146 ألف عقداً، والتعامل مع 7457 طلبًا لإنهاء العقود.

وتم من خلال المنصة إصدار 33 بدل فاقد/‏‏ تالف، و595 خريطة. وحصل المتعاملون من المنصة على 6139 رسالة لمن يهمه الأمر، و173 تقييماً عقارياً، كما تم تلقي 2450 طلباً للتقييم.