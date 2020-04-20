"واحة السيليكون دبي" تعفي من الإيجارات

أطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها، إضافةً إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.

وأقرت سلطة الواحة عدداً من الحوافز الاقتصادية الشاملة، استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، بالإضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: حزمة الإعفاءات تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال.