سفلز: الطلب على قطاع المكاتب والتجزئة بالسعودية ينتعش بالنصف الثاني

قالت شركة سفلز للاستشارات العقارية، إن الإجراءات الحكومية لها تأثيرات إيجابية طويلة المدى على الاقتصاد والقطاع العقاري السعودي.

وأضافت، في تقرير، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، ستمتد تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل لتشمل الاقتصاد والقطاع العقاري، أما على المديين القصير والمتوسط، فمن المرجح أن يبقى النمو الاقتصادي ضعيفاً.

وأشار التقرير إلى أن حزمة الإجراءات التي تبنتها "ساما" ووزارة المالية تضمنت مبادرات لتوفير السيولة في السوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول القطاع العقاري، توقع التقرير حدوث انتعاش قوي في معدلات الطلب، خاصة في قطاعي المكاتب والتجزئة خلال النصف الثاني من العام، بشرط احتواء الوضع الحالي واستئناف النشاط الاقتصادي في أقرب وقت ممكن.