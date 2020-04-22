إيداع 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية

أودع صندوق التنمية العقارية السعودي مليارا و48 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أبريل الجاري، بعد تقديم موعد الدعم للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن 425 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قُدمت 530 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و93 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم المدنيين.

وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017 وحتى شهر أبريل الحالي بلغت نحو 19,111 مليار ريال.

وأكد التزام الصندوق العقاري بالاستمرار في الإجراءات التي تضمن مراعاة مصالح المواطنين أثناء العمل عن بُعد، وتقديم موعد إيداع الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من برامج التمويل العقاري المدعوم ومبادراته ومساراته للمرة الثانية على التوالي خلال تعليق الأعمال في المقرات الحكومية بسبب جائحة كورونا.

وشدد على أن استمرارية الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يأتي من أولويات "الصندوق العقاري"، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعمها غير المحدود لمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم المواطن.

وأشار إلى أن تقديم إيداع الدعم السكني الشهري يأتي تأكيداً على الدور الوطني لتمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود السكنية والتمويلية المبذولة من منظمة الإسكان بالتعاون مع الجهات التمويلية خلال هذه الفترة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة لتسهيل حصول المستفيد على "القرض المدعوم" إلكترونياً، بالتعاون مع شركاء النجاح في منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريقاً يعمل على مدار الساعة عن بعد لمساندة أو تقديم الدعم وذلك تسهيلاً لإجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية.