"ميفك ريت" ينهي عقد الإيجار لمبنى إداري بجدة.. ومكسب 1.7 مليون ريال

قررت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي مدير صندوق "ميفك ريت" إنهاء عقد الإيجار الموقع مع شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة والمتعلق بالبرج الإداري بحي الحمراء بمدينة جدة.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك جاء من حرصها على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقارات المملوكة للصندوق، والذي من شأنه تعزيز دخله وتوزيعاته النقدية.

والجدير بالذكر أن إنهاء هذا العقد قد نتج عنه مكسب مستحق للصندوق قدره 1.7 مليون ريال سعودي، علماً أن هذا العقار سيتم إسناد إدارته لمدير عقار جديد يقوم بإدارة المبنى والتعامل مع جميع المستأجرين الحاليين بالمبنى وجذب مستأجرين جدد للمساحات الفارغة مع استغلال المبنى بأفضل شكل ممكن لتعزيز التدفقات النقدية للصندوق.

وأشارت إلى أنه في الأجل القصير ستكون الإيجارات المحصلة أقل من إيجار العقد السابق، ولكن مكاسب إنهاء التعاقد ستعوض هذا الانخفاض، متوقعة أن يعود الدخل التأجيري للمبنى لمستوياته السابقة بعد عودة الأمور لطبيعتها.