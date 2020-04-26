هذا تأثير كورونا على العقارات في الإمارات

توقعت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستشارات والاستثمارات JLL أن يتأثر قطاع العقارات في الإمارات، بزيادة التكلفة التشغيلية على قطاع التجزئة الذي بات يواجه تحديات أكبر من التجارة الإلكترونية.

وأشارت سلباق في مقابلة مع "العربية" إلى تقرير الشركة الذي أضاء على الآثار الناجمة عن الظروف والتداعيات الوقائية المواجهة لتداعيات جائحة كورونا، موضحة أن حالة الانخفاضات ستستمر.

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وتوقعت أن يتعامل المطورون العقاريون، وأصحاب منافذ التجزئة المستأجرين للعقارات، بشكل يضمن حماية المستأجرين في ضوء ترقب لحدوث انخفاضات في الإيجارات، وفي معدلات الأجور وفي أسعار قيمة العقارات المستخدمة في عمليات منافذ التجزئة.

كما توقعت أن يستمر طلب الشركات على المساحات المجهزة، التي توفر عقود إيجارها أقصى قدر من المرونة للمستأجرين في ظل الظروف الحالية.

وأظهر التقرير الأخير للشركة تراجع قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام في الدولة بعد دخول أكثر من 12400 وحدة للسوق وتراجع الطلب في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن أداء السوق سيعتمد في الأشهر المقبلة بشكل كبير على مدى عودة الأمور لمجرياتها الطبيعية وعلى المبادرات الحكومية المتخذة لتعزيز سوق العقارات في دولة الإمارات.