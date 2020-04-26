كيف تتعامل صناديق الريت مع مشكلة الإيجارات وسط كورونا؟

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن تلقيها إشعاراً من خلال البريد الإلكتروني يتعلق بإنهاء عقد إيجار كل من عقار بلو تاور الذي يقع في مدينة الخبر وعقار مستودعات اللؤلؤة الذي يقع في مدينة الرياض.

وذلك استناداً على بند القوة القاهرة، مشيراً إلى جائحة كورونا فيروس المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة الى أن كلاً من عقار بلو تاور الذي يقع في مدينة الخبر وعقار مستودعات اللؤلؤة الذي يقع في مدينة الرياض مؤجره بعقد إيجار صافٍ (حيث يلتزم المستأجر بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه) على شركة رواج العقارية بصافي إيجار سنوي قدره 18.3 مليون ريال سعودي و 13.6 مليون ريال سعودي على التوالي بمبلغ إجمالي يعادل 31.9 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 19.4% من إجمالي دخل الصندوق.

وسيقوم مدير الصندوق بالتحقق من صلاحية الإشعار المرسل من خلال البريد الالكتروني ويعتقد مدير الصندوق أن المستأجر لا يملك الحق في إنهاء عقود الإيجار. وسيتخذ مدير الصندوق جميع الإجراءات الممكنة والمتاحة بما في ذلك الإجراءات القانونية لحماية مصالح حاملي الوحدات.

وحيث إن تداعيات هذا الحدث مازالت مستمرة، لذلك سيكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي على توزيعات أرباح الصندوق.

وفي هذا السياق، يوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، أن هذا الأمر يعد "سابقة" في السوق.

وأشار إلى أنه من المؤكد سيتم اللجوء إلى القضاء كون ذلك سينطبق على جميع المستأجرين في الصناديق الأخرى، وذلك في إطار حماية المستثمرين في تلك الصناديق.

وعن مكاسب السوق السعودية، قال الربدي إن ردة فعل السوق طبيعية وقد يكون مبالغاً بها بعض الشيء، وذلك عقب تخفيف الإجراءات الحكومية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن تداولات السوق السعودية، كانت تتسم بالتماسك خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من كل التقلبات وهذا يدل على اتجاه المستثمرين للتفاؤل.