35 مليار درهم.. عقود بناء ومقاولات جديدة في الإمارات

رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد ـ 19"، شهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات إبرام عقود بناء ومقاولات جديدة بقيمة 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2020، منها 3.27 مليار درهم (892 مليون دولار) خلال مارس، وفق بيانات شبكة "بي إن سي نتورك" المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت "بي إن سي نتورك" أن قطاع الإنشاءات في الإمارات صمد في مواجهة الجائحة، وواصلت شركات المقاولات عمليات التشييد والبناء في المواقع الإنشائية، وسجل شهر مارس الماضي طرح عطاءات جديدة على الرغم من تباطؤ الطلب نتيجة التحديات التي فرضها فيروس "كوفيد ـ 19" على المستويين المحلي والعالمي.



قطاع العقارات

وأظهرت البيانات أن قيمة العقود الإنشائية المبرمة في قطاع المباني الحضرية (العقارات) بلغت 11.74 مليار درهم (3.2 مليار دولار) لتشكل ما نسبته 34% من إجمالي قيمة عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وتوزعت العقود الإنشائية خلال الربع الأول على 5 قطاعات رئيسة هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

وحلت مشروعات النفط والغاز في المرتبة الثانية بعد العقارات بعد أن بلغت 10.75 مليار درهم (2.93 مليار دولار)، مستحوذة على حصة بلغت نسبتها 30.8% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر مارس من العام 2020.

وجاء قطاع المرافق في الترتيب الثالث بحصة بلغت 25.9% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 8.95 مليار درهم (2.44 مليار دولار)، يليه قطاع النقل بحصة تناهز 6.8% من إجمالي العقود وبقيمة تبلغ نحو 1.46 مليار درهم (632 مليون دولار).

وحل القطاع الصناعي، خامساً بحصة بلغت نسبتها 1.74% من إجمالي قيمة العقود المبرمة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة بقيمة 587 مليون درهم (160 مليون دولار).