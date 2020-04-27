رغم التحديات.. "الدار" تسلم وحدات في جزيرتي الريم وياس

قالت شركة "الدار" العقارية إنها بدأت عملية تسليم الوحدات في مشروع "ذا بردجز" بجزيرة الريم، عقب الانتهاء من بناء أول ثلاثة أبراج مؤلفة من 636 شقة، بينما تستمر أعمال البناء والتشييد في الأبراج الثلاثة الأخرى.

وسيضم هذا المشروع، متاجر مؤقتة ومقهى ومساحات خارجية مخصصة لممارسة الرياضة، لتوفير نمط حياة عصري وحيوي لسكانها.

وأحرزت شركة الدار في جزيرة الريم كذلك تقدماً ملحوظاً في مشروع "ريفلكشن" السكني، الذي يضم 374 وحدة سكنية، حيث شارفت على إنجاز نحو 25% من المشروع.

ومن جانب آخر، تواصل الشركة تحقيق تقدم في مشاريعها التطويرية في جزيرة ياس، إذ بدأت بتسليم الوحدات للعملاء في أول منطقتين من مشروعها السكني "ياس ايكرز"، الذي يضم ملعباً للجولف وفللاً ووحدات تاون هاوس مطلّة على الواجهة المائية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ويجري حالياً الانتهاء من أعمال التركيب النهائية في المنطقة (D)، مع التركيز خلال الفترة القادمة على تهيئة أعمال الطرق.

وفي إطار التزامها بمواكبة حلول التحول الرقمي الحديثة، تتيح الدار العقارية للعملاء إمكانية القيام بجولات افتراضية لمشاهدة المنازل المعروضة للبيع.

وتزامناً مع تسليم العديد من المنازل الجاهزة، تنفذ الشركة عمليات تعقيم متخصصة، ضمن جهودها لتسهيل التسليم، وتعزيز مستويات السلامة.

ويمكن للعملاء الجدد أو الذين يخططون لتسجيل ملكيات منازلهم خلال عام 2020 الاستفادة من الإعفاء من رسوم الـ 2%، الذي أعلنت عنه مؤخراً بلدية أبوظبي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإعفاء من رسوم الخدمة للسنة الأولى من الدار العقارية.

وأعلنت شركة الدار، عن تعاونها مع مجموعة من أبرز المصارف المتخصصة في التمويل العقاري، شملت بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، بهدف توفير حلول تمويل عقارية تقليدية وإسلامية، بمعدل ربح ثابت عند 1.99% على مدار ثلاث أو أربع سنوات، مع إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى ستة أشهر.