1.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.33 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.18 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم و253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايبن درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 689.42 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 603.21 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 86.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 302 مليون درهم وآخر في منطقة أم الشيف بقيمة 111 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 18 هبة بقيمة 72.25 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم و أخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 8 ملايين درهم.