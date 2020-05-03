3 مراكز تسوق تفتح أبوابها في أبوظبي.. ما هي؟

استقبل عدد محدود من مراكز التسوق في العاصمة أبوظبي، أمس، الزوار والمتسوقين، عقب استكمال إجراءات الفحص اللازمة واستيفاء كافة المتطلبات الاحترازية للصحة والسلامة.

ولوحظت حركة خجولة إجمالاً مع توقعات أن تنشط خلال الأسبوع في المساء، بينما ينتظر عدد كبير من مراكز التسوق استكمال إجراءات الفحص اللازمة لاستئناف نشاطه وعمله مرة أخرى.

وبدأت مراكز ياس مول التجاري في جزيرة ياس، والغاليريا مول في جزيرة المارية، وبوابة الشرق في بني ياس، باستقبال الزوار والمتسوقين الذين تمكنوا من التجول داخلها عقب أسابيع من إغلاقها بسبب الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وفتحت بعض متاجر التجزئة والصيدليات ومحالات السوبر ماركت أبوابها، فيما بدأت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر استقبال العملاء وفق نظام الحجز المسبق، بما يضمن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بينما سمح لمحال الطعام باستقبال الزوار والزبائن في مجموعات بحد أقصى هو شخصين لكل طاولة، بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية لكل محل، بينما واصلت المطاعم تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أو استلام الطعام من المطعم.



بيئة تسوق آمنة

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية سعود خوري: "يسرنا إعادة افتتاح ياس مول، بعد إتمام جميع القواعد التي نصت عليها تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح، وبعد أن تم التأكد من تقديم بيئة تسوّق آمنة تماماً. إننا سعداء لاستقبال الزوار والزبائن ونؤكد لهم أننا سنستمر في مراقبة الوضع وبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وقد أعلن مركز بوابة الشرق مول استئناف استقبال الزوار والزبائن أمس، بعد تطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية.

ويستمر بوابة الشرق مول في تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها لضمان وتأمين تجربة تسوق آمنة للجميع، حيث يجب على جميع الزوار الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، وفي الوقت الحالي تعتذر بوابة الشرق مول عن استقبال الزوار من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، والأطفال دون 12 سنة في كارفور أيضاً.

أجهزة مسح حراري

وقامت مراكز التسوق بتثبيت أجهزة مسح حراري ورصد درجة حرارة الجسم في جميع مداخلها، وتطبيق برنامج صارم للتنظيف والتعقيم، مع التأكد من نشر أجهزة وعبوات تعقيم اليدين في مختلف أرجاء ومناطق هذه المراكز، بينما خضع كافة الموظفين بها لفحوص الكشف عن فيروس "كوفيد 19"، حيث تم التأكد من عدم إصابة أي موظف قبل العودة إلى العمل.

ويجري إلزام الزائرين والموظفين باستخدام الكمامات والقفازات للسماح لهم بالدخول إلى مراكز التسوق، وتثبيت لوحات إرشادية في عدة أماكن بها، بما في ذلك المصاعد والسلالم الكهربائية للتذكير باتباع احتياطات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

و تم فرض مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات في المطاعم وساحات تناول الطعام، على ألا يُسمح بأكثر من شخصين على الطاولة الواحدة، كما يُفضل استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتقليص أي اتصال مباشر، وتم فرض قيود على عمليات تجربة البضائع، بما في ذلك مستحضرات التجميل والأحذية، وتم تعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس.

فيما يُقتصر استخدام المصاعد الكهربائية على أصحاب الهمم أو ممن يستخدمون عربات الأطفال فقط، وإضافة إلى ذلك لن يُسمح بدخول كبار السن فوق ستين عاماً إلى مراكز التسوق حفاظاً على سلامتهم.