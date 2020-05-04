دبي الجنوب.. إعفاء المستأجرين من الغرامات وتحفيض الرسوم

أعلنت المنطقة الحرة "دبي الجنوب" عن تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مجتمع الأعمال.

وقال رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تفخر دبي الجنوب بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة".

ومن أهم المحفزات التي سوف تقدمها دبي الجنوب للعملاء والشركات في المنطقة الحرة دعماً لاستمرارية الأعمال، خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وأيضاً تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص.

وسيستفيد العملاء أيضًا من خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص، وعلاوة على ذلك، أعلنت دبي الجنوب عن تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للعملاء الجدد في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومجمع الأعمال.

وسيكون المجال متاحًا أيضاً أمام عملاء مجمع الأعمال للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، حيث ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب.

أما بالنسبة إلى مركز أعمال المنطقة الحرة، فسيحصل العملاء على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، إضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن الأفراد والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال من الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب خليفة الزفين: "تتكامل هذه الحزم التحفيزية مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما أنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات".

ومن المتوقع أن توفر المدينة 500 ألف فرصة عمل.